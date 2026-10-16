Gần 100 cán bộ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 hiến máu tình nguyện
Chiều 15-10, tại xã Ia Tôr, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút gần 100 cán bộ, người lao động tham gia.
Với tinh thần sẻ chia, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, chương trình đã tiếp nhận 92 đơn vị máu an toàn. Số máu này được chuyển về kho máu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Hoạt động góp phần lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gan-100-can-bo-nguoi-lao-dong-doan-kinh-te-quoc-phong-717-hien-mau-tinh-nguyen-post602134.html