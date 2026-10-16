Gần 100 cán bộ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 hiến máu tình nguyện

Cán bộ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 hiến máu tình nguyện ngày 15-10. Ảnh: Như Nguyện

Với tinh thần sẻ chia, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, chương trình đã tiếp nhận 92 đơn vị máu an toàn. Số máu này được chuyển về kho máu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Hoạt động góp phần lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717.