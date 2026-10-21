Gần 100 cán bộ được tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Nguyên Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Vũ Bá Phương, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh và gần 100 đại biểu là đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh; thành viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 21 - 23/10) các học viên tập huấn về: Công tác tổ chức xây dựng Đảng; kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nhận diện một số hoạt động truyên truyền phá hoại tư tưởng, móc nối cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của đối tượng phản động; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chức đảng trực thuộc...

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên và thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử trong toàn Đảng bộ.