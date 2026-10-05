Gần 100 cán bộ, công chức được bồi dưỡng đạo đức công vụ, giao tiếp, ứng xử

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 94 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 5 đến 9-10, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các nội dung về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; những vấn đề cơ bản về giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ; kỹ năng xây dựng và thực hiện văn hóa công sở; kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp trong cơ quan, đơn vị, địa phương; kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân; kỹ năng giao tiếp trong môi trường số và phát ngôn công vụ. Bên cạnh đó, học viên được nghe báo cáo chuyên đề về mô hình xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công sở và tham gia nghiên cứu thực tế.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức cơ bản về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân và kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực phối hợp, xử lý công việc, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trên môi trường số.