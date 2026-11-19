Mới đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2026. Kết quả cho thấy, mức độ hài lòng chung đối với sự phục vụ của toàn hệ thống đạt 99,92%.

Hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức viên chức Kho bạc nhà nước khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Trong đó, mức độ hài lòng về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin thủ tục hành chính được công khai đạt 99,98%; mức độ hài lòng về thời gian và chất lượng giải trình đối với các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại đạt 99,98%; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 99,81%.

Đáng chú ý, mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN năm 2026 tiếp tục được duy trì ở mức cao so với giai đoạn 2021 - 2025. Các phản ánh liên quan đến chất lượng dịch vụ công trực tuyến, việc công khai, cập nhật quy định về thủ tục hành chính, yêu cầu thành phần hồ sơ cũng như thái độ, năng lực của công chức đã giảm đáng kể so với các kỳ khảo sát trước.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát vẫn ghi nhận một số ý kiến về thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ còn chậm; một số trường hợp vẫn yêu cầu gửi hồ sơ giấy; việc hướng dẫn, giải quyết công việc chưa đồng đều giữa các bộ phận. Thái độ phối hợp, ứng xử và năng lực hướng dẫn của một bộ phận công chức cũng còn những điểm cần cải thiện.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, KBNN yêu cầu thủ trưởng KBNN các khu vực và Ban Giao dịch KBNN quán triệt kết quả đến từng đơn vị, bộ phận và công chức; rà soát đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Đồng thời, KBNN cũng yêu cầu các KBNN khu vực phải thực hiện nghiêm việc công khai thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ đúng quy định, tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, KBNN tiếp tục chú trọng hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa và đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới giảm thời gian, chi phí giao dịch, nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách./.