Gần 10 năm khổ luyện, Nguyễn Thị Hương cùng đồng đội làm nên lịch sử cho canoeing Việt Nam

Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc đã có trên 100 HCV, tiếp tục duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, với 107 HCV, 41 HCB và 28 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, với 31 HCV, 49 HCB, 49 HCĐ; đoàn Hàn Quốc xếp thứ ba với 16 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ. Khép lại ngày thi đấu 26/9, đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm được huy chương, tạm xếp thứ 21 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.