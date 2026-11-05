Gần 10 năm dùng tiền ông chủ sống xa hoa, nữ trợ lý phải hoàn trả gần 466 tỷ đồng

Theo thông báo ngày 2/11 của Văn phòng Công tố liên bang khu vực Đông California, Mỹ, Sherman, 47 tuổi, đã nhận tội với 1 cáo buộc gian lận qua phương tiện điện tử.

Năm 2015, Sherman làm trợ lý điều hành cho 1 nhà đầu tư mạo hiểm đã nghỉ hưu ở khu vực vịnh San Francisco. Công việc gồm thanh toán các khoản chi tiêu thẻ tín dụng của ông chủ, nên cô được quyền truy cập tài khoản ngân hàng của người này.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2025, Sherman lợi dụng quyền hạn để lấy gần 18 triệu USD, khoảng 466 tỷ đồng, từ tài khoản ông chủ, thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân.

Một góc trưng bày hàng hiệu trong nhà Lizbeth Guadalupe Sherman. Ảnh: U.S. Attorney's Office

Khoản tiền bị chiếm đoạt được sử dụng để mua hàng hiệu, đồng hồ Rolex, phương tiện đi lại, nghỉ dưỡng tại resort cao cấp và di chuyển bằng máy bay riêng. Sherman còn mua căn nhà trị giá 2 triệu USD, khoảng 51,8 tỷ đồng, ở El Dorado Hills, đồng thời chi tiền nâng cấp bất động sản này.

Ngoài mua sắm phục vụ bản thân, nữ trợ lý còn rao bán lại những sản phẩm hàng hiệu mua bằng tiền biển thủ trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ trong 9 tháng năm 2025, việc bán lại hàng xa xỉ mang về cho cô hơn 450.000 USD, khoảng 11,7 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, lực lượng chức năng khám xét nhà Sherman theo lệnh tòa. Tại đây, họ thu giữ hơn 1.500 món đồ xa xỉ, phần lớn vẫn nguyên bao bì và nhãn mác.

Trong tủ quần áo, điều tra viên phát hiện hàng chục túi xách Louis Vuitton xếp kín kệ phía trên, nhiều đôi giày Christian Louboutin và tủ trưng bày những chiếc túi làm từ lông thú quý hiếm.

Những món đồ được tìm thấy còn có các loại túi xách hàng hiệu khác, đồng hồ Rolex, quần áo cùng hàng chục chai rượu vang cao cấp. Hình ảnh do cơ quan công tố công bố cho thấy bộ sưu tập hàng hiệu được trưng bày khắp căn nhà.

Theo thỏa thuận nhận tội, Sherman phải chịu tịch thu tài sản và hoàn trả cho ông chủ gần 18 triệu USD, khoảng 466 tỷ đồng, đã chiếm đoạt.

Sherman dự kiến bị tuyên án ngày 22/3/2027 tại tòa án liên bang. Với cáo buộc đã nhận tội, cô đối mặt mức án tối đa 20 năm tù cùng khoản phạt tiền 250.000 USD, khoảng 6,5 tỷ đồng.