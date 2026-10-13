Gần 10.000 tin, bài tuyên truyền về thành phố Đà Nẵng

Các đồng chí: Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng; Lê Văn Nhi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị đánh giá, trong quý III năm 2026, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí được triển khai đồng bộ, tuân thủ pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; duy trì tốt các kỳ họp báo, giao ban định kỳ để kịp thời định hướng dư luận; kịp thời tiếp nhận và xử lý các đề xuất, kiến nghị tác nghiệp từ các cơ quan báo chí. Báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển đa nền tảng để tăng cường tiếp cận thông tin cho công chúng. Trong quý III năm 2026, các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đăng tải gần 10.000 tin, bài viết về thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với lĩnh vực xuất bản, 100% thủ tục hành chính được giải quyết sớm và đúng thời hạn. Các cơ sở in và phát hành trên địa bàn cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về điều kiện hoạt động, quản lý nguồn gốc xuất bản phẩm cũng như chế độ sổ sách, hồ sơ theo quy định.

Về phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026, hội nghị xác định: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc quán triệt, học tập, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tuyên truyền sâu rộng các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và việc thực hiện các nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố.

Tập trung tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10-2-2026 nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với các cơ chế đặc thù phát triển thành phố. Tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phản ánh kết quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động văn hóa, du lịch, sự kiện nổi bật và các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố; các chương trình lễ hội, sự kiện lớn, như: Lễ hội Đèn lồng quốc tế Đà Nẵng 2026, các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Hoa hậu Di sản Toàn cầu 2026…