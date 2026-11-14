Gần 10.000 người dự kiến tham gia hành trình đón bình minh trên đỉnh Chùa Đồng

Theo kế hoạch, hành trình leo núi, chào cờ, hát Quốc ca và đón bình minh bắt đầu từ 3 giờ sáng và dự kiến kéo dài đến 6 giờ 30 phút ngày 6/12. Người tham gia sẽ di chuyển theo tuyến hành hương để lần lượt chinh phục đỉnh Chùa Đồng ở độ cao 1.068 m.

Chương trình "Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng" dự kiến sẽ diễn ra trong sáng 6/12 tới

Sau chặng đường leo núi trong đêm, vào khoảnh khắc bình minh ló rạng trên đỉnh Yên Tử, đông đảo người dân, Phật tử cùng du khách sẽ thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Với quy mô khoảng 10.000 người, ban tổ chức kỳ vọng chương trình tạo sức lan tỏa rộng rãi, trở thành hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc góp phần đưa hình ảnh Yên Tử đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Chuỗi các hoạt động Yên Tử - Sắc thu Thiền định 2026

Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động "Yên Tử – Sắc thu thiền định 2026", hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cùng du khách về tham gia các hoạt động tại khu di tích, đơn vị vận hành cáp treo Yên Tử sẽ miễn phí hoàn toàn dịch vụ cáp treo trong ngày 24/11/2026.

Lãnh đạo phường Yên Tử tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh tham dự Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026

Cùng với chương trình đón bình minh trên đỉnh Chùa Đồng, phường Yên Tử còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi nhằm quảng bá giá trị di sản và thu hút du khách trong mùa du lịch thu đông. Mở đầu là vòng chung kết Cuộc thi "Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử" năm 2026 với sự tranh tài của 13 thí sinh vào ngày 15/11 tại sân đình Làng Nương, Yên Tử.

Một số hình ảnh tại Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” mùa 2025

Tiếp đó, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon mang chủ đề "Chạm vào di sản" diễn ra trong hai ngày 28 - 29/11, trước khi Giải đua xe đạp "Về miền Di sản" lần thứ II khai mạc vào ngày 6/12 cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ tại cộng đồng.

Chuỗi sự kiện quy mô này diễn ra trong bối cảnh lượng khách đến Yên Tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tính đến hết tháng 10/2026, địa phương đã đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng.

Sắc hoa Chuông phủ vàng một vùng trời thu Yên Tử. Ảnh: T. Tùng

Trong hai tháng cuối năm, phường Yên Tử phấn đấu thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách để hoàn thành mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong cả năm 2026.