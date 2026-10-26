Gần 10.000 khán giả lan tỏa thông điệp sống xanh tại đêm nhạc 'Chạm Việt Nam' 2

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” 2 là một trong những tâm điểm của Sóng Festival 2026 - sự kiện nằm trong chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, chương trình hướng đến kết nối âm nhạc, công nghệ và lối sống bền vững, khuyến khích cộng đồng ứng dụng công nghệ trong đời sống gắn với ý thức bảo vệ môi trường.

Hàng nghìn khán giả tập trung đông đảo tại đêm nhạc. Ảnh: Lan Anh

Phát biểu tại đêm nhạc, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong khẳng định sự thành công của mùa đầu tiên chính là chất xúc tác mạnh mẽ để ban tổ chức tiếp tục mang sân chơi này trở lại với giới trẻ.

Mang theo thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, ông gửi gắm kỳ vọng rằng nguồn năng lượng bùng nổ từ âm nhạc sẽ không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, mà sẽ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong nhịp sống thường nhật. Đó là sự chủ động trong thanh toán số an toàn, lối tiêu dùng hợp lý và quan tâm đến môi trường.

Tiếp nối thành công của năm 2025, “Chạm Việt Nam” 2 tiếp tục dệt nên bản hòa ca rực rỡ của những sắc màu dân gian đương đại, từ Pop, Rap, R&B cho đến thời trang, qua ba chương mang tên: Khát vọng xanh, Nhịp đập số, Kế thừa và Kết nối.

Mở đầu chương 1, ca sĩ Hà Myo mang đến các tiết mục “Bốn mùa hoa Hà Nội” và “Thanh niên Việt Nam - Theo lời đất nước”, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống cùng rap và nhạc điện tử để khuấy động không khí phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại đêm nhạc. Ảnh: Lan Anh

Bầu không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện đầy tinh nghịch của “Em bé chất” Xệ Xệ. Diện áo khoác đen cùng chiếc kính râm, cậu bé mang đến năng lượng bùng nổ qua ca khúc “8 tuổi” và bản mashup “I’m a Good Kid - Em bé Việt Nam”. Phần trình diễn tự tin, vừa hát rap vừa kết hợp vũ đạo khuấy đảo không khí đêm nhạc.

Trong khi đó, ca sĩ nhí Ali Thục Phương mang đến một nốt nhạc trong trẻo và lắng đọng hơn qua bản mashup “Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ”. Xuất hiện nổi bật trên bục nâng, giọng ca nhỏ tuổi khéo léo kết nối mạch cảm xúc, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về mái trường và ước mong hòa bình.

Tiếp nối nhịp điệu rộn ràng, bộ đôi Quinzel và Noah lập tức thu hút khán giả bằng sắc thái hiện đại qua hai ca khúc “Yêu” và “Ngày này năm ấy”.

Hà Myo, Xệ Xệ, Ali Thục Phương biểu diễn các ca khúc tại chương 1. Ảnh: Lan Anh

Sức nóng được đẩy lên cao trào khi Nhật Phát (Young Ban) xuất hiện cùng loạt hit “Nhắn gió mây rằng anh yêu em” và “Ngôi nhà hạnh phúc”, dẫn dắt vào màn hội ngộ bùng nổ cùng Noah, Quinzel và ChrisV qua ca khúc “Để em rời xa”. Sự góp mặt của những gương mặt nổi bật từ “Lớp học thanh nhạc” livestream của Nguyễn Trần Trung Quân khiến mọi người vỡ oà trong tiếng hò reo.

Tâm điểm của chương gọi tên CoolKid. Ngay khi nam rapper bước ra sân khấu, gần 10.000 khán giả đã đồng loạt hò reo và hòa giọng qua loạt bản hit: “1 kẻ đáng thương 1 người đáng trách”, “Sau cơn mưa” và “Chịu cách mình nói thua”.

Sân khấu bùng nổ khi rapper Pháp Kiều bước ra - là nhân vật được hàng nghìn khán giả trẻ mong đợi và chờ đón nhiều nhất trong đêm hội. Bằng chất giọng đặc trưng và phong cách trình diễn cuốn hút, các ca khúc “Lối đi riêng”, “Lúc nắng lúc mưa” và “Cung tên tình yêu” đã vắt kiệt những giọt năng lượng cuối cùng của người hâm mộ tại đêm nhạc.

Coolkid, Nhật Phát, Noah và Quinzel trình diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Lan Anh

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn thời trang. Ảnh: Lan Anh

Khép lại toàn bộ chương trình là phần trình diễn thời trang mãn nhãn đến từ dàn người đẹp Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 qua các bộ trang phục thể thao và Bộ sưu tập “Hồn Việt” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Những bước catwalk tự tin trên sàn diễn hòa cùng âm hưởng rộn ràng đã để lại dư âm khó quên, chính thức khép lại hành trình đầy cảm xúc của đêm hội.

Thành công của “Chạm Việt Nam” 2 không chỉ để lại những khoảnh khắc âm nhạc thăng hoa, mà còn tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ về một thế hệ trẻ năng động, biết ứng dụng công nghệ thông minh và sống có trách nhiệm với môi trường.