Gần 10.000 hộ dân phường Hòa Khánh được hỗ trợ kê khai, làm sạch dữ liệu dân cư

Người dân phường Hòa Khánh được hỗ trợ kê khai, làm sạch dữ liệu dân cư.

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng đến từng hộ gia đình, các Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ trưởng Tổ dân phố, đoàn viên thanh niên và các lực lượng tình nguyện đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ bà con kê khai, cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực.

Theo số liệu cập nhật trên hệ thống khảo sát dân cư, toàn phường đã ghi nhận có 9.648 hộ dân đã được khảo sát, 38.484 nhân khẩu được ghi nhận. Đặc biệt, nhiều tổ dân phố đã đạt kết quả nổi bật về số hộ khảo sát gồm: Hòa Phú, Chơn Tâm 3, Đà Sơn 2, Hòa Phú 10. Phường Hòa Khánh đặt ra mục tiêu hạn cuối kê khai vào ngày 31-10-2026.