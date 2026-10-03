Gần 10.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại chết lặng

Ngày 3/10, ông Phạm Ngọc An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Kiều (Nghệ An), cho biết đại diện lãnh đạo xã và Hội Nông dân đã đến động viên gia đình anh Đặng Quốc Soái (trú xóm 9, xã Văn Kiều) sau sự cố khiến gần 10.000 con gà bị chết. Cùng với đó, Hội Nông dân xã đã vận động, huy động hội viên hỗ trợ gia đình anh Soái vận chuyển số gà chết đi chôn lấp.

Sự cố chập điện khiến khoảng 10.000 con gà tại trang trại của anh Đặng Quốc Soái chết ngạt. Ảnh: Văn Kiều

Thông tin từ anh Soái chia sẻ, vào khoảng 5h cùng ngày, khi ra kiểm tra chuồng trại, anh chết lặng phát hiện gà tại một trong 2 khu chăn nuôi của gia đình chết la liệt. Thời điểm này, hệ thống quạt thông gió của khu chăn nuôi không hoạt động, trong khi đó đèn điện vẫn sáng.

Theo chủ trang trại, có khả năng hệ thống điện gặp sự cố khiến quạt thông gió không hoạt động, dẫn tới gà bị chết ngạt. Đàn gà có trọng lượng từ 1-1,5kg/con.

Sự cố khiến gia đình anh thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Do gà chưa đến tuổi xuất bán buộc anh phải tiêu hủy để bảo vệ môi trường.

Người dân hỗ trợ gia đình anh Soái vận chuyển gà chết đi tiêu hủy. Ảnh: Văn Kiều

Gia đình anh Soái nuôi gà cung cấp cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm hơn 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố do điện. Sau sự việc, chính quyền địa phương mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và chung tay của bà con nhân dân đối chủ trang trại.