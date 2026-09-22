Gần 1.900 học sinh được truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa vừa phối hợp với Trường THCS Cam Ranh tổ chức truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho gần 1.900 học sinh của trường.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp thông tin về tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Bên cạnh đó, các em được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật liên quan; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Học sinh Trường THCS Cam Ranh được truyền thông về tác hại của thuốc lá.

Đặc biệt, chương trình tập trung cảnh báo những nguy cơ từ thuốc lá điện tử đối với học sinh. Các em được thông tin về các chất có hại trong thuốc lá điện tử, nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng gây nghiện nicotine và những tác động bất lợi đến sự phát triển thể chất, tinh thần của lứa tuổi học sinh. Qua đó, giúp học sinh nhận diện các sản phẩm thuốc lá điện tử, chủ động tránh xa, không thử, không sử dụng các sản phẩm này.

Chương trình tặng quà cho học sinh trả lời đúng các câu hỏi tại buổi truyền thông.

Thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử; đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe học sinh.