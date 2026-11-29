Thông tin từ Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang thuộc Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến 8h30' sáng nay 29/11, đơn vị này vẫn đang triển khai việc chuyển tải hành khách từ ga Tuy Hòa ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đến ga Diêu Trì ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai và ngược lại, do sự cố thiên tai gây ách tắc giao thông đường sắt.

Hành khách đường sắt được chuyển tải lên xe ô tô khách trong hành trình từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) và ngược lại.

Trước đó vào chiều 28/11, do mưa lũ kéo dài đã dẫn đến tình trạng sạt lở, cuốn trôi đất đá nền đường sắt xuyên Việt tại lý trình km 1112+240, qua địa phận xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, khiến cho giao thông đường sắt khu gian Tân Vinh – Vân Canh bị ách tắc.

Từ 17h chiều 28/11, cho đến 8h30’ sáng nay 29/11/2026, Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đã tổ chức 11 chuyến xe khách chuyển tải 1.875 hành khách đường sắt bằng xe ô tô giữa hai ga xe lửa Tuy Hòa và Diêu Trì và ngược lại. Hoạt động này vẫn đang tiếp tục triển khai cho đến khi sự cố sạt lở do thiên tai tại lý trình nêu trên khắc phục ổn định và được phép thông tuyến.

Công an và các tổ an ninh trật tự phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm thường trực tại ga Tuy Hòa để hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động trung chuyển hành khách.

Để bảo đảm ổn định an ninh trật tự tại ga Tuy Hòa trong hoạt động trung chuyển hành khách, xuyên đêm 28/11, Công an phường Tuy Hòa phân công nhiều cán bộ, chiến sĩ với sự phối hợp của các tổ an ninh trật tự ở cơ sở cùng với nhân viên ga Tuy Hòa tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hành khách rời tàu lửa lên xe khách và rời xe khách lên tàu lửa tại hai ga xe lửa Tuy Hòa để tiếp tục hành trình.