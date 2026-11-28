Đông đảo học sinh tham gia Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh và trải nghiệm.

Ngày hội có sự tham gia tư vấn của nhiều trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp như Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Cửu Long, Saigon Business School, Trung tâm Shunshin Edu và BIDV - Chi nhánh Kiên Giang.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, xu hướng thị trường lao động và các phương thức tuyển sinh. Đại diện các trường, doanh nghiệp trực tiếp giải đáp thắc mắc về ngành đào tạo, điều kiện xét tuyển, môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kiên Giang.

Qua đó, học sinh có thêm thông tin để đánh giá năng lực, sở thích, lựa chọn ngành học phù hợp và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Bên cạnh tư vấn, ngày hội còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi và cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh.