Gần 1.800 học sinh, người dân Tây Ninh học lái xe an toàn

Trong ngày19 - 20/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các địa phương triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" cho gần 1.800 học sinh, người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh hướng dẫn học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, xã Châu Thành kỹ năng lái xe mô tô an toàn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân nhận biết biển báo và thực hành xử lý tình huống giao thông trong khuôn viên tập huấn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Học sinh Tây Ninh thực hành điều khiển xe mô tô qua sa hình dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nâng cao kỹ năng quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh theo dõi phần thực hành kỹ năng lái xe mô tô an toàn trên sa hình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Học sinh Tây Ninh thực hành điều khiển xe mô tô theo hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát giao thông. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh trao đổi, hướng dẫn người dân các kiến thức cần thiết khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Đại diện lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tặng mũ bảo hiểm cho người dân tham gia chương trình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Người dân xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh thực hành điều khiển xe mô tô trên tuyến đường mô phỏng dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nâng cao khả năng quan sát và xử lý tình huống thực tế. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Người dân Tây Ninh được thay nhớt xe mô tô, xe máy miễn phí khi tham giam chương trình. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân tại xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN