Gần 1,72 triệu xe Skoda phải triệu hồi do lỗi hệ thống lái

Theo thông báo của Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA), Skoda đang thực hiện đợt triệu hồi đối với gần 1,72 triệu chiếc xe trên toàn cầu để khắc phục lỗi hệ thống lái.

Các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi bao gồm Karoq, Kodiaq, Octavia và Superb, được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2026.

Mẫu xe Skoda Kodiaq chưa được xác nhận có nằm trong diện bị ảnh hưởng tại Việt Nam hay không. ﻿ Ảnh: Skoda

Về nguyên nhân cụ thể dẫn đến triệu hồi, theo thông tin từ KBA, những xe bị ảnh hưởng có nguy cơ bị vỡ bu-lông tại hệ thống lái, từ đó khiến tài xế có thể mất khả năng kiểm soát xe và tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Dự kiến, những ôtô trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế bu-lông của hệ thống lái bằng một bu-lông mới có khả năng chống ăn mòn tốt hơn.

Đây cũng là lỗi đã dẫn đến đợt triệu hồi hơn 2,85 triệu xe được Tập đoàn Volkswagen thực hiện từ cuối tháng 9 vừa qua. Đợt triệu hồi áp dụng đối với mẫu xe Audi Q3 cùng các mẫu xe thương hiệu Volkswagen là Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant và Caddy.

Như vậy, trong số các mẫu xe Skoda triệu hồi toàn cầu cũng có 3 mẫu xe đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trong đó, hai mẫu xe Karoq và Kodiaq mở bán từ cuối năm 2023 và gần đây nhất là Octavia từ tháng cuối năm 2025. Cả 3 mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hoà Séc.

Skoda Việt Nam hiện chưa đưa ra xác nhận nào về khả năng các mẫu xe đang phân phối trên thị trường có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không.