Gần 1.600 tỉ đồng xây tuyến đường Mỹ Khánh đến Phong Điền, góp phần phát triển du lịch

Sáng 27.10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2, đoạn từ khu du lịch Mỹ Khánh đến xã Phong Điền.

Khởi công xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2, đoạn từ khu du lịch Mỹ Khánh đến xã Phong Điền

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ (chủ đầu tư dự án) cho biết, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền đóng vai trò quan trọng kết nối trung tâm Cần Thơ với vùng đất Phong Điền giàu tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và nhất là du lịch sinh thái.

Dự án được thành phố quan tâm đầu tư từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực nên công trình được triển khai theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn trước đây đã đầu tư xây dựng tuyến đường còn nhỏ (không có dải phân cách), trong khi lưu lượng giao thông cao khiến mặt đường bị xuống cấp.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ thông tin về dự án

Do chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch, vì vậy năng lực khai thác của tuyến đường này còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch của khu vực. Do đó, UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và phê duyệt dự án, nhằm triển khai thực hiện giai đoạn 2.

Cụ thể, phạm vi đầu tư của tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,3km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền. Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang, điểm cuối tại khu vực tiếp giáp dự án Trung tâm thương mại Phong Điền.

Dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường bên phải, kết hợp nâng cấp, cải tạo tuyến hiện hữu bên trái, nhằm bảo đảm mặt cắt ngang khi hoàn chỉnh rộng 34m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên.

Ước tổng mức đầu tư gần 1.600 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029, tuy nhiên chủ đầu tư nỗ lực hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Làng du lịch Mỹ Khánh nằm trên tuyến đường từ Mỹ Khánh đi Phong Điền

Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa cho hay, hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài vào xã Phong Điền có rất nhiều điểm du lịch như: Làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch Ông Đề, khu du lịch sinh thái Phi Yến, Thiền viện trúc lâm Phương Nam, cùng rất nhiều vườn cây trái mở cửa đón khách…

Vì vậy, khi giai đoạn 2 của tuyến đường này được đầu tư hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để du lịch phát triển, góp phần đưa Phong Điền trở thành trung tâm du lịch sinh thái của Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, theo quy hoạch Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; tăng cường kết nối giữa các không gian kinh tế, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Trong đó, khu vực An Bình và Phong Điền thuộc vùng kinh tế - xã hội trung tâm của thành phố, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Vì vậy, khi công trình hoàn thiện sẽ thúc đẩy du lịch sinh thái Phong Điền phát triển. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái, văn hóa miệt vườn và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Phối cảnh công trình khi hoàn thành sẽ rộng 34m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên

Ông Trương Cảnh Tuyên lưu ý, việc khởi công mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng là phải thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, sớm đưa công trình vào khai thác.

Do đó, chủ đầu tư phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu… cần huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đầy đủ; tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

Tuyến đường hiện nay từ Mỹ Khánh đến Phong Điền vừa nhỏ và mặt đường thường xuyên xuống cấp do mật độ giao thông cao

UBND TP. Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ của người dân trong khu vực dự án. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ để công trình được triển khai thuận lợi, an toàn và hiệu quả.