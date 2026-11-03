Gần 1.600 người tham gia Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau

Lãnh đạo tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi.

Tối 2/11, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở VH, TT&DL tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Thanh âm nghề giáo”.

Lễ khai mạc diễn ra đồng loạt tại 2 địa điểm: Bảng A tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Cơ sở 2, phường Bạc Liêu) và Bảng B tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên)

Hội thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học, phát triển con người toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; đồng thời tôn vinh nghề dạy học, chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng khiếu nghệ thuật và tăng cường giao lưu, đoàn kết trong đội ngũ nhà giáo.

Đại biểu tham dự khai mạc hội thi.

Hội thi thu hút 86 đoàn với 1.590 cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 43 đoàn. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có quy mô lớn, thể hiện sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở giáo dục và đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: "Hội thi Tiếng hát nhà giáo, với chủ đề 'Thanh âm nghề giáo' không chỉ là sân chơi nghệ thuật của đội ngũ nhà giáo mà còn là dịp lan tỏa thông điệp: Văn hóa phải được nuôi dưỡng từ nhà trường; mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền thụ tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, năng lực thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ”.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Theo ông Nguyên, nghề giáo không chỉ đòi hỏi tri thức, triết lý và sự tận tụy, mà còn chất chứa nét đẹp tâm hồn cùng cảm hứng nghệ thuật vô cùng phong phú.

Khi người thầy trực tiếp bước lên sân khấu, cất lên lời ca, điệu múa, ngâm thơ thể hiện tình yêu nghề, tình cảm gắn bó với học trò, mái trường và tình yêu quê hương đất nước, học sinh sẽ có thêm một tấm gương sinh động về tinh thần tự tin, lòng say mê sáng tạo và ý thức hướng tới cái đẹp.

Qua đó, Hội thi vừa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhà giáo, vừa tạo sức lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ rộng khắp trong các cơ sở giáo dục.

Các đơn vị dự thi nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức.

“Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW bằng những hoạt động cụ thể, thường xuyên trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích duy trì câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, tổ chức hoạt động trải nghiệm, đưa dân ca, Đờn ca tài tử và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục; tăng cường phối hợp với cơ quan văn hóa, nghệ nhân, nghệ sĩ, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận, tham gia và sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Một tiết mục biểu diễn của Trường THCS - THPT Tân Lộc.

Các đơn vị dàn dựng tiết mục công phu.

Sau lễ khai mạc, các đoàn bước vào phần dự thi với các tiết mục được dàn dựng công phu kết hợp tân nhạc, cổ nhạc hoặc nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và ca múa; nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu nghề, tình thầy trò và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tiết mục biểu diễn của Trường THPT Đầm Dơi.

Tiết mục đơn ca của Trường THPT Đầm Dơi.

Điểm nhấn của Hội thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là Đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Thông qua những lời ca, điệu múa, đội ngũ nhà giáo không chỉ thể hiện tài năng, tình yêu nghề mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tình yêu nghệ thuật, quê hương, đất nước trong học sinh.

Trường THPT Đầm Dơi lan tỏa thanh âm nghề giáo.

Hội thi dự kiến sẽ bế mạc, công diễn và trao giải vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.