Người lao động tham gia Ngày hội chạy “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa”

Ngày hội do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy phường Bắc Giang tổ chức tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Bắc Ninh; ông Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, phường Bắc Giang và đại diện các sở, ngành, đơn vị.

Ngày hội được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; đồng thời chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Sau phần khởi động tập thể, các đại biểu, đoàn viên, người lao động cùng tham gia đường chạy cự ly 3km. Với khẩu hiệu “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa”, các vận động viên hào hứng xuất phát, tạo không khí sôi nổi tại khu vực quảng trường.

Hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết đoàn viên, người lao động; nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết thúc đường chạy, Ban Tổ chức trao quà động viên 50 vận động viên hoàn thành cự ly sớm nhất, gồm 25 vận động viên nam và 25 vận động viên nữ.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh trao 103 suất quà tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất.