Gần 1.500 thiếu nhi chương trình Đêm hội Trăng rằm năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu và các cháu thiếu nhi đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đầy ý nghĩa với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, sự biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiết mục múa lân - sư - rồng; tiểu phẩm chú Cuội chị Hằng.

Cùng đó, các em thiếu nhi đã tham gia các trò chơi giao lưu trả lời câu hỏi, vui chơi, phá cỗ và hòa mình vào một không gian Trung thu rộn ràng với các gian hàng chợ Tết Trung thu đặc sắc.

Các em thiếu nhi trình diễn một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tiết mục múa lân - sư - rồng tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng 9 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho đại diện con CBCS và con đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngày mai tươi sáng” của Công an tỉnh. Những phần quà là sự động viên thiết thực, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho đại diện con cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho con đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngày mai tươi sáng” của Công an tỉnh

Chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp các em thiếu nhi có dịp giao lưu, vui chơi, đón Tết Trung thu trong không khí ấm áp, đoàn kết. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác chăm lo, giáo dục, bảo vệ và tạo điều kiện để con cán bộ, chiến sĩ phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đảm bảo cho các cháu trong độ tuổi được quan tâm đến các quyền và phúc lợi của trẻ em; thường xuyên tạo được mối liên kết về sự quan tâm, giáo dục giữa cơ quan, gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.Đồng thời, khích lệ con của CBCS trong Công an tỉnh tích cực cố gắng chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ; động viên CBCS yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.