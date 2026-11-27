Từ ngày 27-29/11, khoảng 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế hội tụ về thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng để tranh tài tại Giải chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” 2026.

Do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng chủ trì, giải đấu năm nay không chỉ thu hút khoảng 60 chân chạy quốc tế đến từ gần 20 quốc gia: Pháp, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sỹ… mà còn mở ra nhiều nét độc đáo mang đậm đà bản sắc vùng cao.

Giải chạy thu hút vận động viên trong nước và quốc tế đến tham dự.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay nằm ở cách người dân địa phương trực tiếp làm “chủ nhà” trên cung đường chạy. Toàn bộ 18 trạm tiếp tế được giao cho người dân các xã phục vụ.

Ban tổ chức hỗ trợ thực phẩm, nước uống, vật dụng, hướng dẫn chuyên môn, lịch trực và kinh phí, còn khoảng 58 người dân đảm nhận 48 ca trực cùng đầu bếp bản địa nấu món nóng cho vận động viên giữa đêm lạnh vùng biên.

Cách làm này vừa mang lại nguồn thu trực tiếp, vừa giúp cộng đồng làm quen với du lịch thể thao, gửi gắm sự hiếu khách và hương vị ẩm thực địa phương tới du khách, qua đó giữ lại giá trị kinh tế cho bản làng.

Bên cạnh đường đua, yếu tố nhân văn và gắn kết cộng đồng được thể hiện rõ qua lễ “Chăm sóc và Chia sẻ” diễn ra chiều 27/11/2026 tại sân khách sạn Sài Gòn - Bản Giốc.

Tại đây, nhà tài trợ Coolmate trao tặng 1.500 áo ấm và 1.500 đôi tất cho người dân 7 xã có đường chạy đi qua; Ban tổ chức trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh khó khăn, kèm buổi giao lưu và tiệc nhỏ ấm cúng trước giờ xuất phát. Giữa tiết trời đầu đông vùng biên, sự sẻ chia ấy trở thành lời tri ân thiết thực của cộng đồng chạy bộ dành cho địa phương.

Giải chạy đã sẵn sàng đón các vận động viên đến tham gia.

Bộ nhận diện năm nay lấy hình ảnh chiếc nón lá làm trung tâm cùng gam màu nâu chủ đạo. Chiếc nón gợi nhắc hình ảnh người phụ nữ vùng cao trên nương rẫy, chợ phiên, còn sắc nâu gợi màu đất, mái nhà sàn và những triền đồi mùa khô.

Các vận động viên sẽ băng qua đồi cỏ cháy Ba Quáng, đồi Biên Giới ở Lũng Lầu, Thung Lũng Xanh, bản Háng Thoang, Cô Muông, những bản làng người Tày, Nùng yên bình và những cung đường dọc biên giới. Ở chặng cuối, mọi vận động viên đi lối phía trên thác, xuống bậc thang để về đích ngay trong lòng thác Bản Giốc, một trong những khoảnh khắc về đích đẹp nhất của chạy địa hình Việt Nam.

Lần đầu tiên giải bổ sung cự ly 5km (khởi hành 14h00 ngày 28/11) hướng ra cầu Cô Muông trong nắng chiều, tạo cơ hội để gia đình, học sinh, người mới tập chạy và du khách hòa mình vào không khí sự kiện.

Các lượt xuất phát chính: 160km lúc 10h00 ngày 27/11; 100km lúc 20h00 ngày 27/11; 70km lúc 04h00, 42km lúc 06h00 (tại Trùng Khánh), 25km lúc 08h00, 10km lúc 09h00 và 5km lúc 14h00 ngày 28/11. Lễ trao giải và bế mạc diễn ra sáng Chủ nhật 29/11/2026.

Với những đổi mới này, Giải chạy siêu đường mòn “Non nước Cao Bằng” 2026 không chỉ là một cuộc đua thể thao, mà còn là một hành trình quảng bá vẻ đẹp non nước Cao Bằng, gắn kết cộng đồng và mang lại giá trị thiết thực cho người dân vùng biên.