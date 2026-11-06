Gần 1.500 nghệ nhân xuống phố, tạo nên 'bữa tiệc văn hóa' đa sắc màu ở Gia Lai

Lễ hội đường phố diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo Ban tổ chức, chương trình quy tụ khoảng 1.455 nghệ nhân thuộc 39 đoàn, trong đó có 29 đoàn nghệ nhân của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đoàn diễu hành theo hai lộ trình, xuất phát từ đường Hai Bà Trưng và đường Hoàng Hoa Thám, cùng hướng về điểm cuối là Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi có tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

Trong trang phục truyền thống rực rỡ, các nghệ nhân vừa diễu hành vừa trình diễn cồng chiêng, các loại nhạc cụ dân tộc, múa hát và biểu diễn cà kheo, tạo nên không gian văn hóa sống động giữa lòng phố núi.

Điểm nhấn của lễ hội còn là những màn hóa trang độc đáo, vui nhộn.

Nghệ nhân nhí mang mặt nạ quỷ, sử dụng trang phục được chế tác từ cây cỏ, vật liệu tự nhiên để hóa thân thành những nhân vật kỳ lạ, vừa di chuyển vừa diễn trò, tương tác với người xem.

Các nghệ nhân diễu hành trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ và đạo cụ biểu diễn.

Các nghệ nhân tái hiện cảnh săn bắt truyền thống của đồng bào Tây Nguyên tại lễ hội đường phố, mang đến màn trình diễn sinh động, độc đáo.

Những bàn chân trần theo bước nhịp cồng chiêng.

Dọc các tuyến phố, đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi, cổ vũ.

Theo dõi đoàn diễu hành, chị Siu Liên, người dân xã Ia Grai không giấu được sự hào hứng nói: “Hôm nay được xem và chứng kiến một lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tôi rất tự hào. Không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, tôi còn cảm thấy mình là một phần của không gian văn hóa đầy ý nghĩa này. Thật sự quá tuyệt vời!”.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, lễ hội còn để lại ấn tượng với du khách quốc tế. Chị Anna, du khách đến từ Mỹ cho biết: Tôi đã quyết định đến Gia Lai chỉ để tham dự Festival Cồng chiêng và rất hạnh phúc khi có cơ hội trải nghiệm sự kiện. Đây là trải nghiệm tuyệt vời, tôi có thể cảm nhận được niềm vui và niềm tự hào của người dân đối với những truyền thống của họ.

Không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố còn là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ nhân giữa các địa phương.

Qua đó, những âm thanh cồng chiêng, sắc màu trang phục và nét đẹp văn hóa bản địa được lan tỏa rộng rãi hơn đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Với sự tham gia đông đảo của các nghệ nhân cùng những màn trình diễn đa dạng, lễ hội đã góp thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Festival Cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng bằng những trải nghiệm trực quan, sinh động.

Video: Rộn ràng lễ hội, gần 1.500 nghệ nhân xuống phố.