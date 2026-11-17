Ngày 17/11, tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (phường Kinh Bắc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức khai mạc Liên hoan các làng Quan họ gốc thành phố Bắc Ninh lần thứ I năm 2026.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Cờ lưu niệm tặng 49 đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự Liên hoan. Ảnh: Thuận Thảo.

Liên hoan thu hút 49 đoàn nghệ thuật với hơn 1.500 nghệ nhân, liền anh, liền chị và nhạc công đến từ 49 làng Quan họ gốc thuộc 11 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên Bắc Ninh tổ chức sân chơi văn hóa, nghệ thuật dành riêng cho các làng Quan họ gốc, những cộng đồng trực tiếp nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, nhấn mạnh vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trong đó Dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản tiêu biểu, kết tinh tâm hồn, cốt cách, phong tục và nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Kinh Bắc.

Trải qua nhiều thế hệ, những làn điệu Quan họ mượt mà, đằm thắm đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của quê hương Bắc Ninh.

Đoàn nghệ thuật quần chúng làng Quan họ gốc Viêm Xá (phường Kinh Bắc) biểu diễn mở màn. ﻿Ảnh: Thuận Thảo.

Ngày 30/9/2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, bảo đảm Quan họ tiếp tục được thực hành, trao truyền và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Theo Ban Tổ chức, tham gia liên hoan, mỗi đoàn xây dựng chương trình biểu diễn không quá 20 phút, gồm 3 tiết mục: đơn ca, song ca và tốp ca. Trong đó, tiết mục song ca ưu tiên hình thức hát đối đáp truyền thống giữa liền anh và liền chị, không sử dụng nhạc đệm.

Nội dung biểu diễn tập trung giới thiệu các làn điệu Quan họ lời cổ, cách ứng xử, lề lối giao tiếp, trang phục và phong cách trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Quan họ gốc.

Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các nghệ nhân, liền anh, liền chị giao lưu, trình diễn, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời khẳng định vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị di sản.

Trước lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố, Ban Tổ chức và đại diện một số làng Quan họ gốc đã dâng hương tại Đền thờ Đức Vua Bà (tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc), thành kính tri ân Thủy tổ Quan họ - người có công khai sinh và trao truyền những làn điệu Dân ca Quan họ.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố dâng hương tại Đền Vua Bà Thủy tổ Quan họ. Ảnh: Thuận Thảo

Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự trân trọng đối với các bậc tiền nhân, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy di sản.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11. Các đoàn biểu diễn theo thứ tự bốc thăm, với 3 khung giờ mỗi ngày: sáng từ 7h30, chiều từ 13h và tối từ 19h.

Đây cũng là hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi sự kiện chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết thành phố Bắc Ninh năm 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn kết và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.