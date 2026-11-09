Gần 1.500 công dân EU bị thu hồi quyền cư trú tại Anh

Theo đơn kiện ngày 6-11, Bộ Nội vụ Anh đã thông báo với một số người được cấp quy chế định cư tạm thời sau Brexit rằng quyết định cấp quy chế trước đó là “sai sót”.

The3million cho rằng việc thu hồi quyền cư trú không bảo đảm các thủ tục theo thỏa thuận Brexit, trong đó có quyền kháng cáo và đánh giá tính tương xứng của quyết định, nhất là khi những người liên quan đã xây dựng cuộc sống tại Anh dựa trên quy chế được cấp.

Một số trường hợp bị ảnh hưởng là người Brazil có cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch Italy. Theo luật Italy, họ được công nhận là công dân nước này từ khi sinh ra. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh từng cho rằng việc cấp quy chế định cư cho họ là sai sót vì hồ sơ ban đầu không kèm hộ chiếu Italy.

Tháng 10-2026, Bộ Nội vụ đã chấp nhận công nhận những người chứng minh được quốc tịch Italy theo nguyên tắc huyết thống là công dân Italy từ khi sinh ra.

The3million đề nghị tòa tuyên chính sách thu hồi quy chế “cấp do sai sót” là trái luật. Bộ Nội vụ Anh từ chối bình luận do vụ việc đang được xét xử. Trước đó, năm 2022, cơ quan giám sát độc lập IMA cũng từng kiện và thắng kiện bộ này về việc thực thi các quy định cư trú hậu Brexit.