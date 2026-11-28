Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khám sức khỏe cho gần 1.400 học sinh, giáo viên 5 trường nội trú vùng cao.

Tại các điểm trường, đoàn tiến hành khám tổng quát đa chuyên khoa gồm: nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và chỉ định cận lâm sàng phù hợp. Riêng giáo viên, người lao động được làm thêm xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...Bên cạnh đó, đoàn y tế còn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn giáo viên, học sinh cách nhận biết dấu hiệu bất thường để theo dõi, chủ động đi kiểm tra sức khỏe, điều trị kịp thời.

Thông qua chương trình này đã tạo điều kiện để thầy cô và học sinh ở các địa bàn xa trung tâm tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe để các em yên tâm học tập, rèn luyện.