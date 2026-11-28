Gần 1.400 học sinh, giáo viên 5 trường nội trú vùng cao Đà Nẵng được khám sức khỏe toàn diện
Từ ngày 26 đến 28-11, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức đoàn công tác khám sức khỏe cho học sinh, giáo viên và người lao động tại 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS vùng biên giới của thành phố gồm: La Êê, La Dêê, Đắc Pring, Hùng Sơn và A Vương. Hoạt động triển khai theo Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 10-10-2026 của UBND TP Đà Nẵng, do TS.BS Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, cùng đội ngũ y, bác sĩ nhiều chuyên khoa.
Tại các điểm trường, đoàn tiến hành khám tổng quát đa chuyên khoa gồm: nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và chỉ định cận lâm sàng phù hợp. Riêng giáo viên, người lao động được làm thêm xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...Bên cạnh đó, đoàn y tế còn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn giáo viên, học sinh cách nhận biết dấu hiệu bất thường để theo dõi, chủ động đi kiểm tra sức khỏe, điều trị kịp thời.
Thông qua chương trình này đã tạo điều kiện để thầy cô và học sinh ở các địa bàn xa trung tâm tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, kịp thời phát hiện vấn đề sức khỏe để các em yên tâm học tập, rèn luyện.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gan-1400-hoc-sinh-giao-vien-5-truong-noi-tru-vung-cao-da-nang-duoc-kham-suc-khoe-toan-dien-post361644.html