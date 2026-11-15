Gần 1.400 hiện vật quý hội tụ tại bảo tàng mới ở Thâm Quyến

Bảo tàng Tiền Hải (Qianhai), Trung Quốc

Sự kiện góp phần quảng bá những giá trị di sản lâu đời, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu văn hóa quốc tế trước thềm hội nghị.

Bảo tàng Tiền Hải được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa chính quyền thành phố Thâm Quyến và Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, đồng thời là một chi nhánh mới của Bảo tàng Thâm Quyến.

Đây là lần đầu tiên gần 1.400 hiện vật thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc được giới thiệu. Bảo tàng khai trương với 4 triển lãm chuyên đề, tập trung vào lịch sử Trung Quốc cổ đại, đồ sứ cổ, ngọc bích và nền văn minh Trung Hoa thông qua công nghệ số.

Đáng chú ý, hơn 100 hiện vật được xếp hạng bảo vật quốc gia cấp một, trong đó có 10 hiện vật tiêu biểu trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

Một số hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu tại Thâm Quyến, trong đó có chiếc bình bạc mạ vàng hình mào gà trang trí họa tiết hươu có niên đại từ thời nhà Liêu (916-1125).

Theo ông Zhang Qingyun, cán bộ truyền thông của Bảo tàng Thâm Quyến, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, các bộ sưu tập quy mô lớn của một bảo tàng cấp quốc gia được đưa từ Bắc Kinh đến địa phương để tổ chức triển lãm.

Hoạt động này nhằm đưa các nguồn tài nguyên văn hóa chất lượng cao đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách quốc tế tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa Trung Quốc.

Bảo tàng Tiền Hải có tổng diện tích sàn khoảng 126.000 m², được thiết kế theo hướng kết hợp kiến trúc truyền thống Trung Quốc với phong cách hiện đại.

Công trình có hệ thống mái nhiều tầng, uốn lượn, tạo hình gợi liên tưởng đến một cây đang vươn lên. Không gian trưng bày được định hướng phát triển theo mô hình bảo tàng mở, thông minh và mang tính quốc tế, kết hợp hoạt động nghiên cứu, giáo dục cộng đồng, ứng dụng công nghệ số và giao lưu văn hóa.

Giám đốc Bảo tàng Thâm Quyến Huang Chen cho biết việc tổ chức triển lãm tại Tiền Hải gắn với sứ mệnh quảng bá nền văn minh Trung Hoa tại Khu vực Vịnh lớn và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông qua các hoạt động trưng bày, bảo tàng mong muốn tăng khả năng tiếp cận của công chúng đối với các giá trị di sản, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế.

Việc khai trương bảo tàng diễn ra trong bối cảnh Thâm Quyến chuẩn bị đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, dự kiến tổ chức trong hai ngày 18-19.11. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai hội nghị, sau các kỳ tổ chức tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014.

Là một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, Thâm Quyến đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 4 thập kỷ, trở thành trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất tiên tiến.

Cùng với sự phát triển kinh tế, thành phố đang chú trọng xây dựng bản sắc văn hóa, kết nối các giá trị truyền thống với đời sống hiện đại và mở rộng giao lưu với khu vực cũng như thế giới.

Theo các chuyên gia văn hóa, việc đưa những bộ sưu tập di sản quy mô lớn đến Thâm Quyến, cùng các hoạt động văn hóa được tổ chức trước thềm APEC, thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa.

Qua đó, Thâm Quyến có thêm cơ hội giới thiệu hình ảnh một đô thị hiện đại, năng động nhưng vẫn coi trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời thúc đẩy đối thoại và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn minh.