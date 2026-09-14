Gần 1/4 tân sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM đoạt giải học sinh giỏi

Tân sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tại lễ chào mừng năm học mới. Ảnh: VNUHCM.

Ngày 14/9, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2026-2027, chào đón hơn 4.900 tân sinh viên đến từ 24 tỉnh, thành.

Trong số này có nhiều gương mặt đạt thành tích nổi bật tại các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, Olympic quốc tế và các sân chơi trí tuệ trong nước.

Hơn 24% tân sinh viên từng đạt giải

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học tự nhiên lần đầu tiên tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm theo thang điểm 30, tương đương 71,67 đến 97,73 điểm theo thang điểm 100.

Đáng chú ý, 28/39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Kết quả tuyển sinh tiếp tục cho thấy chất lượng đầu vào nổi bật của nhà trường. Hơn 24% tân sinh viên đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, 222 tân sinh viên đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, gồm 13 giải Nhất và 62 giải Nhì.

Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) trao học bổng Tinh hoa Khoa học cho tân sinh viên giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: VNUHCM.

Đáng chú ý, khóa tuyển sinh 2026 còn quy tụ nhiều sinh viên từng đạt thành tích cao tại các sân chơi học thuật quốc tế.

Trần Đại Thành Danh, sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ngành Toán học, giành Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế (IMO) năm 2026 và Huy chương Vàng Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, cùng là sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ngành Toán học, từng giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic giao lưu toán học Turkmenistan lần thứ 2 năm 2025.

Ở lĩnh vực công nghệ, Nguyễn Quang Chương, sinh viên Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính, đạt Giải Nhì Cuộc thi lập trình ICPC Trung học phổ thông quốc tế năm 2025.

Khóa tuyển sinh 2026 cũng có sự góp mặt của những gương mặt từng được biết đến qua các sân chơi trí tuệ trên cả nước.

Đoàn Thanh Tùng - Giải Nhì Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 và Nguyễn Nhựt Lam - Giải Ba Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 - đều trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp nhận nhiều tân sinh viên là thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các tỉnh, thành theo tổ hợp xét tuyển đại học.

Tân sinh viên nhận học bổng Tinh hoa Khoa học. Ảnh: VNUHCM.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học tự nhiên triển khai học bổng Tinh hoa Khoa học với tổng giá trị khoảng 29 tỷ đồng, dành cho tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh, trúng tuyển Chương trình Tiên tiến và các chương trình tăng cường tiếng Anh; đồng thời hỗ trợ người học theo đuổi các ngành phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược quốc gia.

Tại buổi lễ, nhà trường trao 178 suất học bổng Tinh hoa Khoa học cho các tân sinh viên tiêu biểu.

Trong số những gương mặt nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay, Trần Tiến Đạt là thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời có điểm học lực cao nhất theo phương thức xét tuyển tổng hợp tại trường.

Nguyễn Ngọc Trân là tân sinh viên có điểm gốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất của trường, đồng thời là Á khoa toàn quốc khối A00.

Trong thông điệp gửi đến tân sinh viên khóa tuyển 2026, PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo ông, bước vào giảng đường đại học trong bối cảnh này vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm để người trẻ được đào tạo bài bản về khoa học cơ bản, công nghệ lõi và tiếp tục khẳng định vai trò trong kỷ nguyên mới. Hiệu trưởng kỳ vọng tân sinh viên xây dựng phương pháp học tập, nghiên cứu chủ động, rèn luyện tư duy độc lập, biết sử dụng công nghệ một cách thông minh và có trách nhiệm. Bên cạnh học tập trên giảng đường, sinh viên được khuyến khích tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động học thuật, câu lạc bộ, các chương trình giao lưu và hoạt động phục vụ cộng đồng.