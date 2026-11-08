Gần 1.300 vận động viên tham gia Ngày hội Văn hóa-Thể thao trường Nguyễn Tất Thành

Học sinh và phụ huynh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thi môn kéo co tại ngày hội. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Sự kiện thu hút gần 1.300 vận động viên là cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Ngày hội mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục ý thức rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần với thông điệp “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các thành viên nhà trường.

Rèn luyện sức khỏe qua các hoạt động thể thao

Phát biểu khai mạc ngày hội, Tiến sĩ Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: Sức khỏe thể chất và tinh thần là nền tảng quan trọng của học tập, lao động hiệu quả và cuộc sống hạnh phúc. Trong quá trình quan tâm đến tri thức và thành tích học tập, đôi khi chúng ta chưa dành sự chú ý tương xứng cho việc chăm sóc, rèn luyện sức khỏe. Do đó, thể thao giúp con người nâng cao thể lực, rèn luyện tính kiên trì, khả năng hợp tác với đồng đội, tôn trọng đối thủ, chấp nhận thất bại và nỗ lực vươn lên. Những bài học trên sân đấu có thể theo mỗi người suốt cuộc đời.

Thầy Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh 3 giá trị cần được đặt lên hàng đầu trong ngày hội là: an toàn, đoàn kết và lan tỏa. Các vận động viên cần thi đấu nhiệt tình, trung thực, cao thượng, bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần. Sau mỗi trận đấu, những cái bắt tay, lời động viên và nụ cười sẽ tạo nên hình ảnh đẹp của thể thao học đường. “Ngày hội không chỉ dành cho những người chơi thể thao giỏi, mà dành cho tất cả những ai yêu thích vận động, kết nối và chia sẻ niềm vui”.

Ngày hội năm nay tổ chức 4 môn thi đấu gồm pickleball, bóng bàn, cầu lông và kéo co, với các nội dung được phân chia theo cấp học và nhóm đối tượng. Thầy giáo Vũ Hồng Hải, Tổ trưởng Giáo dục thể chất Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành cho biết: Môn pickleball có 42 lớp đăng ký tham gia. Môn bóng bàn có 36 lớp, với nội dung đơn nam dành cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và phụ huynh; nội dung đôi nam dành cho học sinh trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Môn kéo co có 43 lớp tham gia, chia thành 3 hệ thống giải dành cho khối lớp 6-7, lớp 8-9 và Trung học phổ thông. Mỗi đội gồm 24 vận động viên, trong đó có 12 học sinh và 12 phụ huynh. Môn cầu lông có 47 lớp đăng ký thi đấu nội dung đôi nam, chia theo hai cấp học.

Sự tham gia trực tiếp của cha mẹ học sinh tạo thêm không khí hào hứng cho các cuộc tranh tài. Chị Nguyễn Thị Hiền, một trong số phụ huynh tham gia môn kéo co cho biết, nhà trường đã thông báo kế hoạch trước khoảng một tuần để phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian. “Ngày hội năm nay rất vui, phụ huynh, các con và nhà trường đều nhiệt tình tham gia. Bố mẹ cùng thi đấu tạo động lực cho các con, cổ vũ và động viên các con tích cực rèn luyện thể dục thể thao. Tôi mong nhà trường tổ chức khoảng hai lần/năm để phụ huynh có dịp gặp mặt nhau nhiều hơn và gắn kết với nhà trường”, chị Hiền chia sẻ.

Với học sinh Nguyễn Minh Khang, lớp 8A3, sự góp mặt của đông đảo thầy cô, phụ huynh và học sinh khiến ngày hội trở nên vui vẻ, náo nhiệt. Em cho rằng, các nội dung thi đấu dành cho cả phụ huynh và học sinh tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng trải nghiệm, cổ vũ và động viên nhau. “Các hoạt động thể thao góp phần rèn luyện, cải thiện sức khỏe, giúp học sinh học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn trên lớp. Em mong muốn nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này để học sinh có cơ hội giao lưu, kết bạn và hiểu nhau hơn với các bạn ở những lớp khác”, Minh Khang bày tỏ.

Cùng tham gia ngày hội, em Phạm Lê Minh Khuê, học sinh lớp 6, đặc biệt yêu thích môn kéo co. Theo em, đây là môn thể thao đòi hỏi các thành viên phải phối hợp, tập trung và đoàn kết để tạo sức mạnh chung cho cả đội. “Hoạt động này giúp các học sinh thân thiết với nhau hơn, có thể cùng thi đấu và trở thành những người bạn tốt. Em thích kéo co vì đây là môn em chơi tốt và giúp cả lớp đoàn kết hơn”, Minh Khuê chia sẻ.

Cô giáo Trần Thị Thùy Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4 đánh giá ngày hội đem lại trải nghiệm thiết thực cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Với giáo viên, đây là dịp tham gia hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe, tạo tinh thần thoải mái phục vụ công tác giảng dạy. Với học sinh và cha mẹ, các nội dung thi đấu mang đến sân chơi vui khỏe, môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường sự thấu hiểu giữa gia đình và nhà trường. “Giải đấu là một trải nghiệm ý nghĩa giúp từng tập thể lớp và mỗi cá nhân học sinh bộc lộ, phát hiện thế mạnh cùng tiềm năng của bản thân. Qua đó, nhà trường cũng tìm kiếm và phát triển được những nguồn lực thể thao tài năng”, cô Trần Thị Thùy Linh cho biết.

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Để tổ chức các hoạt động thể thao có quy mô và duy trì phong trào thường xuyên, theo thầy Vũ Hồng Hải, điều quan trọng là xây dựng chương trình giáo dục thể chất gắn với điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu rèn luyện của học sinh. Nhà trường đã thành lập 5 câu lạc bộ thể thao gồm bóng đá, võ thuật, cầu lông, bóng bàn và yoga. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 lựa chọn một trong năm môn để học tập theo thời khóa biểu chung suốt năm học.

Bên cạnh các câu lạc bộ, nhà trường duy trì những giải thể thao truyền thống dành cho học sinh như bóng đá, bóng rổ, kéo co; tổ chức giải cầu lông, bóng bàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các hoạt động tạo điều kiện để học sinh cả nam và nữ tham gia, phát hiện năng khiếu và chọn lựa lực lượng cho đội tuyển thể thao của trường.

Theo thầy Vũ Hồng Hải, việc khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có cũng là điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động giáo dục thể chất. Hệ thống sân vận động, khu vực thi đấu có mái che và nhà thi đấu đa năng đáp ứng nhu cầu tổ chức nhiều môn thể thao, giải phong trào và các giải đấu cấp cụm Thanh Xuân-Cầu Giấy, cụm trung học phổ thông số 2, cấp phường. Các giải cầu lông, kéo co, bóng bàn từng được tổ chức tại đây, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm.

Thông qua các hoạt động, những học sinh có năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn tham gia các giải đấu cấp phường, thành phố và quốc gia. Việc kết hợp chương trình giáo dục thể chất chính khóa, câu lạc bộ, giải thể thao phong trào với khai thác cơ sở vật chất sẵn có góp phần mở rộng cơ hội vận động cho học sinh.

Duy trì các hoạt động thể thao thường xuyên sẽ giúp học sinh hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe. Sự đồng hành của phụ huynh cũng tạo thêm động lực để phong trào thể thao học đường được lan tỏa.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Văn hóa-Thể thao năm 2026 Trường trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành:

Học sinh và phụ huynh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành tham gia khai mạc ngày hội. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Học sinh và phụ huynh thi môn kéo co. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Các vận động viên tham gia thi đấu môn kéo co sôi nổi. (Ảnh: QUANG HÙNG)

Học sinh và phụ huynh thi đấu môn cầu lông. (Ảnh: HOÀI THU)

Môn cầu lông thu hút 47 lớp đăng ký thi đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Những cuộc so tài sôi nổi. (Ảnh: HOÀI THU)

Các vận động viên thi đấu pickleball (Ảnh: HOÀI THU)

Học sinh thi biểu diễn văn nghệ. (Ảnh: HOÀI THU)

Gian hàng ẩm thực tại ngày hội. (Ảnh: HOÀI THU)

Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn. (Ảnh: HOÀI THU)

Khán giả cổ vũ tại Nhà thi đấu của Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: HOÀI THU)

Môn bóng bàn có 36 lớp tham gia thi đấu.(Ảnh: HOÀI THU)

Tiến sĩ Phạm Sỹ Cường trao giải cho học sinh và phụ huynh. (Ảnh: HOÀI THU)

Quang cảnh lễ trao giải. (Ảnh: HOÀI THU)