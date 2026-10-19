Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

Tại buổi truyền thông, các em học sinh được cán bộ Phòng PA05 (Công an tỉnh) và Câu lạc bộ “Niềm tin số Gia Lai” chia sẻ một số kiến thức, kỹ năng thiết thực như: Các nguy cơ, hình thức xâm hại trực tuyến phổ biến hiện nay; kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với hành vi bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo; kỹ năng bảo vệ quyền riêng tư, thông tin, hình ảnh cá nhân nhằm hạn chế việc bị lợi dụng phát tán nội dung gây tổn thương trên môi trường mạng.

Cán bộ Phòng PA05 (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền về các nguy cơ, hình thức xâm hại trực tuyến phổ biến hiện nay. Ảnh: Duy Linh

Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, giúp học sinh biết cách bảo vệ thông tin, thiết lập ranh giới an toàn, lưu giữ bằng chứng và kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp phải những tình huống xấu; đồng thời hình thành thói quen ứng xử có trách nhiệm, không tiếp tay, chia sẻ hoặc lan truyền nội dung gây tổn thương cho người khác.

Anh Trần Quốc Cường - Thành viên CLB "Niềm tin số Gia Lai chia sẻ kỹ năng phòng tránh các tệ nạn xã hội trên không gian mạng cho học sinh Trường THPT Pleiku. Ảnh: Duy Linh

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc lắng nghe, hỗ trợ trẻ em; hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt, đại sứ an toàn số học đường; duy trì phong trào “5 phút cùng em”, tạo các điểm kết nối, hỗ trợ phù hợp ngay tại cơ sở.

Được biết, Chiến dịch “Không một mình” được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 10-10-2026 đến hết ngày 10-12-2026.