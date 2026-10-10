Gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026

Theo thống kê, Hành trình ghi dấu bằng 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên; triển khai 1.050 công trình thanh niên và tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, với hơn 7,9 triệu lượt người tham gia. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử và trao quà tặng gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện.

Trong không khí kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), đông đảo cán bộ Hội, hội viên, thanh niên từ nhiều tỉnh, thành phố cùng hội tụ, tham gia chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Ảnh: Phạm Mạnh

Trên không gian số, Hành trình lan tỏa thông qua hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút gần 139.700 lượt hội viên, thanh niên. Các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận; riêng các video gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN trên TikTok đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng lượt tiếp cận về Hành trình trên mạng xã hội đạt gần 1,3 tỷ.

Các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trung ương; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các đại biểu tham quan triển lãm "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Phạm Mạnh

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các cấp bộ hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Các hoạt động nâng cao kỹ năng, rèn luyện thể chất cũng được triển khai rộng khắp, với 196 hoạt động nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện thu hút trên 13.000 lượt hội viên, thanh niên; 1.074 giải thể thao và hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe thu hút hơn 103.000 lượt người tham gia.

Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm. Đoàn viên, thanh niên hô vang khẩu hiệu "Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh, thanh niên tiến!". Ảnh: Phạm Mạnh

Trong không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô, nghi thức chào cờ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Phạm Mạnh

Nghi thức rước và trao ngọn lửa thiêng của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Ảnh: Phạm Mạnh

Từ Cà Mau, nơi cực Nam thiêng liêng của đất nước, ngọn lửa được các đại biểu thanh niên tiếp nối, mang theo tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng của tuổi trẻ phương Nam về với Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Mạnh

Ngọn lửa đã được đại diện thanh niên Thủ đô, đồng chí Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, đón nhận, trao qua đồng chí Nguyễn Kim Quy để trao tới đại diện thanh niên tiêu biểu cả nước. Ảnh: Phạm Mạnh

Không chỉ là nghi thức mang ý nghĩa biểu tượng, việc trao truyền ngọn lửa còn thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa truyền thống lịch sử và khát vọng của tuổi trẻ hôm nay. Từ đó, mỗi hội viên, thanh niên được nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị cha ông để lại, đồng thời chủ động đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Ảnh: Phạm Mạnh