Gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026
Từ Cà Mau, nơi cực Nam của đất nước, ngọn lửa thiêng "Tôi yêu Tổ quốc" được các đại biểu thanh niên tiếp nối, mang theo tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng của tuổi trẻ về với Thủ đô Hà Nội.
Theo thống kê, Hành trình ghi dấu bằng 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, thu hút hơn 530.000 lượt hội viên, thanh niên; triển khai 1.050 công trình thanh niên và tổ chức 2.518 hoạt động về nguồn, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa, với hơn 7,9 triệu lượt người tham gia. Gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử và trao quà tặng gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện.
Trên không gian số, Hành trình lan tỏa thông qua hơn 155.000 câu chuyện đẹp và hơn 24.000 video mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Các hoạt động viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút gần 139.700 lượt hội viên, thanh niên. Các trang thông tin điện tử, fanpage của Hội ghi nhận gần 232 triệu lượt tiếp cận; riêng các video gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi và #70NamHoiLHTNVN trên TikTok đạt gần 560 triệu lượt xem. Tổng lượt tiếp cận về Hành trình trên mạng xã hội đạt gần 1,3 tỷ.
Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các cấp bộ hội đã trao tặng, hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng cho học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.
Các hoạt động nâng cao kỹ năng, rèn luyện thể chất cũng được triển khai rộng khắp, với 196 hoạt động nâng cao kỹ năng sống, trại huấn luyện thu hút trên 13.000 lượt hội viên, thanh niên; 1.074 giải thể thao và hoạt động giao lưu nâng cao sức khỏe thu hút hơn 103.000 lượt người tham gia.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/gan-1-3-ty-luot-tiep-can-hanh-trinh-toi-yeu-to-quoc-toi-nam-2026-1760445.html