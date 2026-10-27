Gần 1/3 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý

Theo số liệu được Bộ Tài chính công khai mới đây, cả nước có 31.530 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đến ngày 26-10-2026, có 21.127 cơ sở đã hoàn thành xử lý, khai thác, tương đương 66,9%; còn 10.403 cơ sở chưa hoàn thành.

Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư cần sớm được xử lý. Ảnh: Nhật Hồ

Tại khối bộ, cơ quan Trung ương, trong tổng số 5.115 cơ sở thuộc diện xử lý, đã có 4.320 cơ sở hoàn thành, đạt 84,5%. Như vậy, số cơ sở chưa hoàn thành tại khối này là 795, thấp hơn đáng kể so với khối địa phương.

Một số bộ, ngành đạt tỷ lệ xử lý cao, như: Bộ Tư pháp hoàn thành 399/407 cơ sở, tương đương khoảng 98%; Bộ Công Thương đạt 506/520 cơ sở, tương đương 97,3%; Bộ Tài chính đạt 1.698/1.812 cơ sở, tương đương 93,7%; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao lần lượt đạt tỷ lệ 89,8% và 88,9%.

Ở khối địa phương, trong tổng số 26.415 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, mới có 16.807 cơ sở hoàn thành, đạt 63,6%; còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với khối bộ, cơ quan Trung ương.

Xét theo tỷ lệ hoàn thành, Tuyên Quang dẫn đầu với 1.581/1.611 cơ sở đã được xử lý, đạt 98,1%; Bắc Ninh đứng tiếp theo với 1.001/1.031 cơ sở, đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,5% với 614/636 cơ sở; Thái Nguyên đạt 92,4% với 716/775 cơ sở. Hải Phòng cũng ghi nhận tỷ lệ hoàn thành 89,1%, tương ứng 892/1.001 cơ sở.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tỷ lệ xử lý còn thấp. Trong đó, TP Hồ Chí Minh mới hoàn thành 14/279 cơ sở, đạt 5%; Cà Mau hoàn thành 43/390 cơ sở, đạt 11%; Quảng Trị đạt 11,6% với 77/663 cơ sở. Tại Đà Nẵng, số cơ sở đã xử lý là 305/1.270, tương đương 24%; Gia Lai đạt 36,7% với 563/1.534 cơ sở.

Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn là những địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất. Nguồn: Bộ Tài chính

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026. Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, phân loại tài sản, từ đó xác định phương án phù hợp như tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển hoặc chuyển giao theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài sản công, đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện trên hệ thống theo dõi nhà, đất dôi dư.