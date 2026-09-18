Gần 1/3 ca tay chân miệng nhập viện là ca nặng, bệnh viện dự phòng hơn 100 giường

Những ngày gần đây, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, trong số bệnh nhi phải nhập viện, các trường hợp nặng chiếm tỷ lệ khá cao.

Sáng 18/9, chị Ngô Như Huỳnh (ngụ xã Hưng Long, TPHCM) đang chăm con trai 3 tuổi đang điều trị bệnh tay chân miệng tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện nhi đồng 1 cho biết, trước khi nhập viện, bé sốt cao trên 39 độ nhưng những biểu hiện ban đầu khá mờ nhạt.

BS.CKII Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám cho bệnh nhi. Ảnh: P.Thương.

"Ban đầu bé chỉ nổi một, hai chấm ở bàn tay, kèm viêm họng nên tôi chưa nghĩ con mắc tay chân miệng. Sau đó, bé sốt cao hơn 39 độ nên gia đình đưa đến bệnh viện khám. Sang hôm sau, các nốt nổi nhiều hơn và bác sĩ chẩn đoán bé mắc tay chân miệng độ 2", chị Huỳnh kể.

Chị Huỳnh chia sẻ: "Trước đây tôi có tìm hiểu về bệnh tay chân miệng nhưng không nghĩ các nốt trên cơ thể con lại xuất hiện nhiều như vậy. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là bé chưa từng đi học, chưa kịp đến trường ngày nào nhưng vẫn mắc bệnh".

Sau thời gian điều trị, sức khỏe của trẻ đã ổn định. Gia đình được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc và theo dõi những dấu hiệu bất thường.

Đưa con từ Vĩnh Long lên TPHCM điều trị, chị Nguyễn Thị Thảo Quyên cho biết, bé trước đó mắc viêm hô hấp và vừa xuất viện được khoảng hai ngày thì bắt đầu sốt. Đến ngày thứ ba, thấy con sốt liên tục, tay chân xuất hiện các nốt mẩn nên gia đình đưa bé trở lại bệnh viện. Khi khám, bác sĩ phát hiện bé mắc thêm tay chân miệng.

Chị Quyên cho hay, sau khoảng 5 ngày điều trị, tình trạng tay chân miệng của trẻ đã ổn định. Tuy nhiên, do vẫn còn viêm hô hấp, bé tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Gần 1/3 ca tay chân miệng nhập viện là ca nặng

BS.CKII Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, thời điểm trẻ trở lại trường thường kéo theo sự gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm, trong đó có tay chân miệng.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: P.Thương.

Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú khoảng 50 trường hợp tay chân miệng, trong đó, khoảng 65% bệnh nhi đến từ các tỉnh. Các trường hợp nhập viện có mức độ từ độ 2A đến độ 3. Đáng chú ý, trong số này có khoảng 16 trường hợp nặng, tương đương gần 1/3 tổng số bệnh nhi tay chân miệng đang điều trị nội trú.

Tại khu vực ngoại trú, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 50-60 trẻ mắc tay chân miệng đến khám. Theo bác sĩ Quy, số ca đang có xu hướng tăng và dự báo có thể tiếp tục nhích lên trong những tuần tới.

"So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tay chân miệng tăng, đáng lưu ý là các trường hợp nặng cũng nhiều hơn. Đây là điều chúng tôi lo ngại nhất", BS.CKII Dư Tuấn Quy cho biết.

Trước diễn biến này, bệnh viện đã tăng cường hoạt động khám, tái khám và hướng dẫn gia đình nhận diện sớm các biểu hiện bệnh chuyển nặng. Theo BS.CKII Dư Tuấn Quy, phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ mắc tay chân miệng sốt cao không hạ, ngủ giật mình chới với, run tay chân, đi đứng bất thường, lừ đừ hoặc li bì. Đây là những dấu hiệu cảnh báo trẻ có nguy cơ chuyển nặng và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

"Phụ huynh không nên vì thấy bệnh diễn tiến vào ban đêm hay thứ Bảy, Chủ nhật mà trì hoãn đưa trẻ đến bệnh viện. Việc chậm trễ có thể khiến tình trạng của trẻ trở nặng khi còn ở nhà", BS.CKII Dư Tuấn Quy cảnh báo.

Vì sao trẻ chưa đi học vẫn mắc tay chân miệng?

Theo Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, không ít phụ huynh thắc mắc con chưa đi học, ít tiếp xúc với trẻ khác nhưng vẫn mắc tay chân miệng. Một trong những nguyên nhân là khoảng 10-20% người lớn có thể là người lành mang mầm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng. Vì vậy, sau khi đi làm hoặc tiếp xúc bên ngoài, người lớn cần vệ sinh tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc, chăm sóc trẻ.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chuẩn bị nhân lực, thuốc, cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhi tay chân miệng nếu số ca tăng cao. Ảnh: P.Thương.

Với trẻ đã đi học, phụ huynh nên chủ động nắm tình hình dịch bệnh tại lớp, trường. Nếu biết trẻ từng tiếp xúc gần với trường hợp mắc tay chân miệng, gia đình cần theo dõi sát các biểu hiện như sốt, nổi ban hoặc mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông và tổn thương trong miệng.

"Trước mùa tựu trường, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp với ngành giáo dục, HCDC và các đơn vị liên quan hướng dẫn giáo viên, bảo mẫu nhận biết sớm bệnh tay chân miệng. Việc theo dõi thân nhiệt và phát hiện những biểu hiện bất thường ở miệng, tay, chân của trẻ tại trường được đặc biệt lưu ý", Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Để phòng lây nhiễm, trẻ mắc tay chân miệng cần được nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khỏe, theo dõi và tái khám theo hướng dẫn. Rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng, môi trường sinh hoạt cũng là những biện pháp quan trọng để hạn chế virus lây lan.

Trẻ nhũ nhi mắc tay chân miệng nặng đang điều trị tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: P.Thương.

Được biết, trước nguy cơ số bệnh nhi gia tăng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chuẩn bị nhân lực, thuốc, cơ sở vật chất và cập nhật phác đồ điều trị. Bệnh viện cũng dành riêng một khu vực với hơn 100 giường để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhi tay chân miệng nếu số ca tăng cao.