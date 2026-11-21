Gần 1.200 vận động viên tranh tài Hội thao ngành ngân hàng khu vực 9
Sáng 21/11, tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng III, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 phối hợp Công đoàn ngành khai mạc Hội thao ngành ngân hàng khu vực 9 năm 2026.
Hội thao diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, quy tụ gần 1.200 vận động viên đến từ 102 đơn vị ngân hàng thuộc khu vực 9, gồm: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi. Các vận động viên tranh tài 6 bộ môn, gồm: kéo co, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và golf.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ lưu niệm và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở 6 nội dung thi đấu cùng các giải thưởng cá nhân.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/gan-1-200-van-dong-vien-tranh-tai-hoi-thao-nganh-ngan-hang-khu-vuc-9-3359128.html