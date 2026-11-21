Vận động viên ra sức thi đấu môn kéo co tại hội thao. Ảnh: BẢO LÂM

Hội thao diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, quy tụ gần 1.200 vận động viên đến từ 102 đơn vị ngân hàng thuộc khu vực 9, gồm: Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi. Các vận động viên tranh tài 6 bộ môn, gồm: kéo co, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và golf.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ lưu niệm và tiền thưởng cho các đội đạt thành tích cao ở 6 nội dung thi đấu cùng các giải thưởng cá nhân.