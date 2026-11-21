Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP. Đà Nẵng; ông Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 9, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn.

Hội thao năm nay quy tụ gần 1.200 vận động viên thuộc 83 đoàn, đại diện cho 102 đơn vị trong ngành Ngân hàng tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu: kéo co, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và golf.

Với quy mô tổ chức lớn, đa dạng các môn thi đấu, Hội thao không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp để cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Ngân hàng giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 9, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thao nhấn mạnh, Hội thao không chỉ là nơi để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, địa phương trong khu vực.

Theo ông Lê Anh Xuân, điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở những giá trị tích cực được lan tỏa sau Hội thao. Tinh thần thể thao cần tiếp tục được duy trì trong mỗi cơ quan, đơn vị, trở thành động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng khỏe về thể chất, vững về tinh thần, đoàn kết trong hành động và trách nhiệm trong công việc.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 9 năm 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua tích cực, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của toàn ngành.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc và thi đấu các môn tại hội thao.

Gần 1.200 vận động viên tham gia Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 9.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, tặng hoa cho Ban tổ chức hội thao.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, tặng hoa cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN Khu vực 9 tặng hoa cho các đoàn vận động viên tham gia hội thao.

Các vận động viên thi đấu môn kéo co tại hội thao.

Bên cạnh kéo co, tại hội theo còn có các mô thi đấu khác như, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng và golf.

Hội thao ngành Ngân hàng Khu vực 9 năm 2026, được kỳ vọng sẽ mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị...