Gần 1.200 người tham gia phiên giao dịch việc làm phường Kỳ Lừa

Các đại biểu dự phiên giao dịch việc làm

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và đại diện Sở Nội vụ thành phố Quảng Ninh, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Quảng Ninh; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo người lao động, học sinh trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại chương trình

Tại phiên giao dịch, người lao động được tư vấn tổng quan các chính sách về lao động, việc làm, thông tin về thị trường lao động, giới thiệu việc làm, học nghề và định hướng nghề nghiệp; tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, chính sách dành cho người lao động tại các doanh nghiệp. Đồng thời, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu thông tin thực tế tại các gian hàng của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, qua đó có thêm cơ sở lựa chọn ngành nghề, việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia phiên giao dịch việc làm

Các đại biểu tham quan các gian hàng tư vấn, giới thiệu nghề nghiệp

Phiên giao dịch việc làm đã thu hút gần 1.200 lượt người tham gia. Thông qua chương trình nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Đồng thời, giúp học sinh có thêm thông tin để định hướng nghề nghiệp, doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực việc làm, tạo kênh kết nối minh bạch, hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại diện doanh nghiệp phát tờ rơi tư vấn việc làm cho người lao động

Các em học sinh tìm hiểu và nghe tư vấn định hướng nghề nghiệp tại chương trình

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Lạng Sơn đã trao 10 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.