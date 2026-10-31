Gần 1.200 giáo viên, học sinh trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
Ngày 31/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Sam Mứn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THPT Hoàng Công Chất, xã Thanh An tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho gần 1.200 giáo viên, học sinh nhà trường.
Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn đã phổ biến kiến thức về nguyên nhân, nguy cơ và hậu quả của cháy, nổ; hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ.
Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, các kỹ năng thoát nạn và cứu người trong tình huống khẩn cấp.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong trường học.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/gan-1-200-giao-vien-hoc-sinh-trai-nghiem-ky-nang-phong-chay-chua-chay