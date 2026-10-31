Gần 1.200 giáo viên, học sinh trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Học sinh Trường THPT Hoàng Công Chất trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC.

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sam Mứn đã phổ biến kiến thức về nguyên nhân, nguy cơ và hậu quả của cháy, nổ; hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, các kỹ năng thoát nạn và cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Học sinh được hướng dẫn sử dụng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong trường học.