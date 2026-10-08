Gần 1.200 đơn hàng được chốt trên livestream quảng bá, tiêu thụ chè Văn Hán

Đại diện các hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm chè trong phiên livestream.

Trong gần 90 phút phát trực tiếp, Phiên chợ giới thiệu 6 sản phẩm chè, trà thảo mộc của 6 hợp tác xã trên địa bàn, trong đó có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Người mua được hưởng giá ưu đãi; các đơn hàng được Viettel Post Thái Nguyên hỗ trợ vận chuyển miễn phí.

Các đại biểu dự chương trình livestream quảng bá, tiêu thụ chè Văn Hán.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, người xem được theo dõi các nghệ nhân sao chè và nghe làn điệu Sli của đồng bào Nùng.

Nghệ nhân sao chè trong “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên” tại xã Văn Hán.

Nghệ nhân trình diễn làn điệu Sli trong phiên livestream.

Tại chương trình, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về những yếu tố quyết định chất lượng chè ngay từ khâu chăm sóc trên nương, cách lựa chọn sản phẩm chè có nguồn gốc, chất lượng rõ ràng.

Lãnh đạo UBND xã Văn Hán cũng thông tin về vị trí của cây chè trong đời sống, sinh kế của người dân và định hướng phát triển vùng chè của địa phương.

Chương trình livestream góp phần quảng bá thương hiệu chè Văn Hán, kết nối các hợp tác xã với người tiêu dùng, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản trên không gian số. Kết thúc buổi livestream, có gần 1.200 đơn hàng được chốt.