Gần 1.100 người tham dự tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người

Cán bộ tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Tại chương trình, các đại biểu được xem phóng sự tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người; đồng thời, nghe báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm: “Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm mua bán người trong tình hình mới” và “Đừng để một phút thiếu cảnh giác thay đổi cả cuộc đời”.

Nội dung tuyên truyền làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này, nhất là việc lợi dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và những lời mời gọi việc làm có thu nhập cao để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân.

Cán bộ tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

Thông qua các nội dung trao đổi, báo cáo viên giúp người tham dự nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò tuyển dụng, môi giới việc làm, hứa hẹn xuất ngoại với điều kiện hấp dẫn nhưng thiếu thông tin kiểm chứng.

Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động tìm hiểu thông tin, xác minh nhân thân, lai lịch của người tuyển dụng và không tùy tiện cung cấp giấy tờ cá nhân, thông tin riêng tư cho đối tượng không rõ danh tính.

Đối với học sinh, sinh viên, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, đồng thời tích cực chia sẻ thông tin chính thống để cảnh báo người thân và cộng đồng.