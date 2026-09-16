Gần 1.100 học sinh Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa được khám sức khỏe định kỳ

Từ ngày 14 đến 16-9, Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa phối hợp với Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho gần 1.100 học sinh đang theo học tại trường.

Bác sĩ kiểm tra răng miệng cho học sinh.

Tại chương trình, các học sinh được đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa thăm khám, kiểm tra sức khỏe về mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp, da liễu… và đánh giá thể lực.

Qua thăm khám, phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của học sinh, tuỳ mức độ của bệnh, các bác sĩ tư vấn cho các em cách chăm sóc sức khỏe phù hợp, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập. Đối với những trường hợp nặng, học sinh được hướng dẫn khám chuyên sâu ở các chuyên khoa hoặc đưa vào điều trị nếu cần thiết.

Học sinh được kiểm tra huyết áp, đo chiều cao.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ giúp học sinh nắm được tình trạng sức khỏe của bản thân, qua đó nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là cơ sở để Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa và nhà trường chủ động trong việc tầm soát phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường, từ đó có hướng phòng ngừa, điều trị kịp thời, góp phần bảo đảm sức khỏe cho học sinh học tập, rèn luyện tốt.