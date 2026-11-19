Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sau 15 ngày cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai (từ ngày 1 đến 15-11), toàn tỉnh đã chuyển thành công trên 155 nghìn thửa đất từ Nhóm 2 sang Nhóm 1. Nâng tổng số thửa đất Nhóm 1 đảm bảo đúng tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống đạt gần 1,1 triệu thửa, chiếm 72,7%.

Về công tác bàn giao và trao GCN, cơ quan chuyên môn đã bàn giao gần 8,7 nghìn giấy cho UBND các xã, phường. Đã có trên 1,1 nghìn giấy được trao tận tay người dân. Với 16 xã chưa cấp được GCN đã có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc: một số xã, phường thiếu cán bộ chuyên môn đất đai; việc thu thập GCN và CCCD chậm do nhiều người đi làm ăn xa hoặc GCN đang thế chấp tại ngân hang. Ngoài ra, một bộ phận người dân chưa chủ động phối hợp, chưa đến nhận GCN dù đã được thông báo nhiều lần.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai làm rõ những hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã làm rõ vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tập trung làm sạch, làm đúng, đủ các trường thông tin của các thửa đất còn lại để cập nhật lên dữ liệu. Đồng thời thống nhất điều chỉnh mục tiêu để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ theo lộ trình năm 2027. Trên cơ sở đó, bàn giao hết số GCN đủ điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương trong 15 ngày cao điểm, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 124 xã, phường tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai Nhóm 2 lên Nhóm 1 theo lộ trình điều chỉnh; khẩn trương bàn giao, trao hết các GCN đủ điều kiện cho người dân và rà soát hồ sơ nghĩa vụ tài chính chuyển cơ quan Thuế đúng quy định.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cung cấp thông tin, đến nhận GCN và chủ động khắc phục hạn chế về nhân lực chuyên môn để bảo đảm hiệu quả, đồng bộ trên toàn địa bàn.