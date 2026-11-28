Tham dự chương trình có ông Thạch Văn Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo Công ty Goertek Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp.

Giải chạy thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân

Các vận động viên tranh tài ở hai cự ly 4km và 8km. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích người lao động duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Eric, Phó Tổng Giám đốc Goertek Việt Nam nhấn mạnh, người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, trong đó sức khỏe thể chất và tinh thần là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, Goertek Việt Nam luôn chú trọng công tác chăm lo đời sống người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khuyến khích lối sống lành mạnh và môi trường làm việc năng động.

Theo ông Eric, giải chạy được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khỏe do Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh phát động, qua đó tạo sân chơi bổ ích, tăng cường tinh thần đoàn kết và lan tỏa lối sống tích cực trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Đây là hoạt động thiết thực nâng cao sức khoẻ

Đánh giá cao sự chủ động của Goertek Việt Nam và Công đoàn Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thể thao dành cho người lao động, ông Thạch Văn Chung cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần và tạo không khí thi đua sôi nổi trong doanh nghiệp.

Ông Thạch Văn Chung cũng nhấn mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh việc bảo đảm việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc, các hoạt động văn hóa, thể thao có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người lao động nâng cao thể chất, giải tỏa áp lực sau giờ làm việc và tăng cường sự gắn bó trong môi trường lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà nhằm thăm hỏi, động viên người lao động. Kết thúc giải, 28 giải thưởng được trao cho các vận động viên nam và nữ ở hai cự ly thi đấu, gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Thông qua hoạt động, Giải chạy Mini Marathon Goertek Việt Nam 2026 góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân, người lao động, từng bước đưa hoạt động thể thao trở thành một phần trong đời sống văn hóa tại doanh nghiệp.