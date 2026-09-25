Gần 1.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Chiều 25-9, Trường Đại học Nha Trang tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) sinh viên lần thứ I, năm học 2026 - 2027.

Các đoàn vận động viên diễu hành tại đại hội.

Tham dự đại hội có gần 1.000 vận động viên đến từ 7 khoa, trường chuyên ngành thuộc Trường Đại học Nha Trang gồm: Trường Công nghệ và Kỹ thuật; Trường Kinh tế và Kinh doanh; Trường Thủy sản và Khoa học Sự sống; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Du lịch; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ Taekwondo, bơi.

Màn biểu diễn Taekwondo tại đại hội.

Các vận động viên thực hiện nghi thức Chào cờ.

Đại hội TDTT sinh viên là hoạt động thiết thực chào mừng 67 năm Ngày truyền thống của trường (1-8-1959 - 1-8-2026) và kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Nha Trang xây dựng và phát triển tại tỉnh Khánh Hòa (4-10-1976 - 4-10-2026). Đại hội còn dịp để đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe thể chất; thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các khoa, các trường chuyên ngành trong toàn trường; phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để thành lập các đội tuyển tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang thực hiện nghi thức đốt đuốc truyền thống khai mạc đại hội.

Đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia đại hội.

Đại hội TDTT sinh viên lần thứ I, năm học 2026 - 2027 sẽ bế mạc vào ngày 4-10.