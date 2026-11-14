Gần 1.000 người tham gia ngày hội chuyển đổi số

Lãnh đạo phường Tân Phước khai trương ngày hội chuyển đổi số. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sáng 14/11, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở phường Tân Phước (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra ngày hội chuyển đổi số. Ngày hội do chính quyền phường tổ chức, thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp, giáo viên và học sinh tham gia.

Ngày hội nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, thúc đẩy thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” theo kế hoạch; đồng thời gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Học sinh phường Tân Phước tham gia ngày hội. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo phường Tân Phước nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị phường cùng Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ngày càng nâng cao, người dân, doanh nghiệp đã hình thành thói quen sử dụng chữ ký số cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt…

Với phương châm "Người dân là trung tâm, là chủ thể và là người thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số", phường Tân Phước tổ chức ngày hội này không chỉ để tuyên truyền mà là không gian trải nghiệm thực tế. Lãnh đạo phường Tân Phước đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ tiếp cận, sử dụng các tiện ích số an toàn, hiệu quả.

Một trạm trải nghiệm trong ngày hội. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Điểm nhấn của ngày hội là 10 trạm trải nghiệm, tư vấn và hướng dẫn các tiện ích số, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như: dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VNeID, kỹ năng an toàn trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, thuế điện tử, chữ ký số, trường học số,v,v…

Ngoài ra tham gia ngày hội, người dân còn được chia sẻ về ứng dụng AI trong học tập, công việc; hướng dẫn khai thác công nghệ hiệu quả, kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Thông qua chương trình, phường Tân Phước hướng đến nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, từng bước hình thành công dân số, văn hóa số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.