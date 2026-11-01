Gần 1.000 người dân xã Trùng Khánh hưởng ứng 'Phố pháp luật - Lan tỏa bình yên'

Người dân xã Trùng Khánh trải nghiệm các gian hàng của Ban Thanh niên Công an tỉnh.

Tại chương trình "Phố pháp luật - Lan tỏa bình yên", nhân dân trên địa bàn xã Trùng Khánh được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và tinh thần thượng tôn pháp luật; các tiết mục trình diễn trang phục dân tộc. Tham gia trải nghiệm các gian hàng của Ban Thanh niên Công an tỉnh trưng bày hình ảnh trực quan: mẫu vật mô phỏng các loại ma túy thường gặp, các dạng ma túy mới, thủ đoạn ngụy trang tinh vi, giúp người dân và thanh thiếu niên nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh tệ nạn xã hội; tuyên truyền về an toàn không gian mạng, hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến và bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội; các quy tắc khi tham gia giao thông, xử lý tình huống giao thông và giáo dục pháp luật cho trẻ em.

Lãnh đạo Sở Tư pháp, Đảng ủy, UBND xã Trùng Khánh thực hiện nghi thức ra mắt Sổ tay điện tử hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Sở Tư pháp, Đảng ủy, UBND xã Trùng Khánh thực hiện nghi thức ra mắt, kích hoạt Sổ tay điện tử hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành tư pháp địa phương, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận các quy định pháp luật mới mọi lúc, mọi nơi chỉ qua thiết bị thông minh.

Chương trình “Phố pháp luật - Lan tỏa bình yên” là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, gần gũi với người dân; tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa. Góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trùng Khánh.

Nhân dịp này, Sở Tư pháp tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Trùng Khánh, góp phần động viên bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.