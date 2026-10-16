Gần 1.000 người dân xã Lũng Cú được khám và cấp thuốc miễn phí

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám mắt cho trẻ em trên địa bàn xã Lũng Cú.

Tại các buổi khám, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã trực tiếp khám sàng lọc, đo thị lực, soi đáy mắt cho người cao tuổi, trẻ em - học sinh, người có biểu hiện bất thường về mắt, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cùng cán bộ và lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn xã.

Sau 3 ngày triển khai, chương trình đã tổ chức khám cho gần 1.000 người dân, trong đó phát hiện trên 300 trường hợp mắc các bệnh lý về mắt. Cùng với hoạt động khám và chẩn đoán, đoàn công tác đã cấp phát các loại thuốc điều trị, thuốc bổ trợ miễn phí cho các bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thuốc an toàn, đúng liều lượng và cách chăm sóc, vệ sinh mắt hằng ngày.