Gần 1.000 nghệ nhân, nhà sáng tạo tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Lấy chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ – Từ Kẻ Chợ đến Kinh tế sáng tạo”, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư và người làm sáng tạo trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ tôn vinh tinh hoa nghề truyền qua nhiều thế hệ, sự kiện còn đặt mục tiêu gắn kết di sản với nhịp sống hiện đại, biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-1000-nghe-nhan-nha-sang-tao-tham-du-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-246261123110041028.htm