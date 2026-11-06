Gần 1.000 nghệ nhân, nhà sáng tạo tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu.

Chiều 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, lễ hội diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, mang chủ đề “Kinh tế sáng tạo”.

Trong 16 ngày, lễ hội dự kiến tổ chức 150 hoạt động tại 5 cụm khu vực trên địa bàn thành phố, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo đến từ 21 quốc gia. Trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào chương trình, đồng thời triển khai các hoạt động theo 5 khu vực, kết nối từ không gian văn hóa truyền thống đến các hoạt động sáng tạo đương đại.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo đó, “Kẻ Nghệ” không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn bao gồm các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng sáng tạo.

Thông qua mạch kết nối “Thị - Phố - Nghề” cùng ba trục triển khai gồm Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, lễ hội hướng tới kết nối, phát huy nguồn lực văn hóa, di sản, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Năm nay, các hoạt động được tổ chức tại 5 cụm khu vực chính gồm: Quảng trường Sáng tạo; Chợ Đồng Xuân; đình và di tích phố cổ; Công viên Thống Nhất; rạp hát và sân khấu cộng đồng.

Đại diện những nhà sáng tạo và Ban tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội lần thứ 5 chụp ảnh lưu niệm tại họp báo.

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm 2026 hướng tới mục tiêu chuyển từ tổ chức một sự kiện văn hóa sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Các hoạt động không chỉ diễn ra trong 16 ngày cao điểm mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết nối và đồng kiến tạo trong cả năm.

Lễ hội do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc thường trực tổ chức, với sự phối hợp của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) và các đơn vị liên quan.

Thông qua sự kiện, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, phát huy lợi thế thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và sức sáng tạo của Thủ đô.