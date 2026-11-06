Gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Chợ Đồng Xuân sẽ được Ban tổ chức biến thành không gian nghệ thuật trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: BTC)

Chiều 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc tổ chức họp báo công bố các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra từ ngày 13 đến 28/11 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc thường trực tổ chức, cùng sự phối hợp, đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, SOVICO...

Đây là lần thứ 5 Lễ hội được tổ chức từ khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2019.

Với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” và chủ đề “Kinh tế Sáng tạo”, năm 2026, Lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong 16 ngày, lễ hội có 150 hoạt động diễn ra tại 5 cụm khu vực chính trên toàn thành phố, với sự tham gia gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 21 quốc gia.

Lễ hội cũng đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào chương trình và triển khai ở nhiều khu vực khác nhau.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, theo định hướng của thành phố, lễ hội năm 2026 hướng tới mục tiêu chuyển từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa trong 16 ngày cao điểm tháng 11, mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị, kết nối và đồng kiến tạo xuyên suốt cả năm 2026 với các hoạt động đã diễn ra như: Tụ hội sáng tạo, Chương trình phát triển Thủ công đương đại, Kết duyên Sáng tạo kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế, doanh nghiệp; đưa giảng viên, sinh viên về làm việc cùng nghệ nhân; Chương trình Phát triển hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo 2026...

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu các không gian trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: Giang Nam)

Câu chuyện mà mùa thứ năm mang đến công chúng bắt đầu từ chính lịch sử đô thị của Hà Nội. Thăng Long xưa là Kẻ Chợ, nơi sức sống được nuôi dưỡng qua sự lưu chuyển giữa làng nghề, phố nghề, chợ và bến sông.

Nếu Kẻ Chợ gọi tên đô thị của giao thương, thì “Kẻ Nghệ” gọi tên năng lực đã làm nên giá trị ấy. Hôm nay, “Kẻ Nghệ” là cộng đồng nghệ nhân, tiểu thương, nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người trẻ và cư dân cùng tạo tác cho Hà Nội.

Chủ đề “Kinh tế sáng tạo” đặt cho cộng đồng ấy một câu hỏi: Phát triển những khả năng đang có như thế nào để giá trị tạo ra hôm nay tiếp tục làm phong phú đời sống ngày mai?

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa lễ hội năm nay là chợ Đồng Xuân trở thành không gian nghệ thuật với 25 nghệ sĩ tham gia. Triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” (từ ngày 14-28/11) đưa nghệ thuật đương đại vào cuộc gặp gỡ với kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và nhịp sống của một khu chợ đang hoạt động, mở thêm những cách cảm nhận và tiếp nối văn hóa Kẻ Chợ trong đời sống đương đại. Trong đó, tiểu thương góp câu chuyện, chất liệu và cùng bước vào quá trình sáng tạo.

Trong khi đó, Quảng trường sáng tạo - Khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ ghi dấu với 2 pavilion nổi bật: Cuộc đối thoại Kiến trúc và Nghệ thuật Art Hanoi 2026 và Hồ Gươm.

Tại đây còn có 2 hội chợ “Nghề và Nghệ” và “Makers Market - Chăm hoa đua nở” (từ ngày 13-15/11), với sự tham gia của hơn 200 đơn vị sáng tạo.

Một “mạch” hoạt động khác của lễ hội là các hoạt động của dự án “Chuyện Đình trong Phố” (từ ngày 14-28/11). Công chúng có thể tự tay trải nghiệm nghề xưa ngay trong đình, chạm vào những kỹ nghệ đã làm nên Thăng Long Kẻ Chợ xưa cũ.

Về nghệ thuật biểu diễn, với chủ đề “Hà Nội sáng đèn”, nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh và các đồng nghiệp sẽ mang 17 chương trình đến 11 địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố, mở ra nhiều cách thưởng thức nghệ thuật. Mỗi buổi diễn là sự kết nối của nghệ thuật liên ngành, âm nhạc thể nghiệm, sân khấu đương đại và nghệ thuật truyền thông mới.

Ngoài ra, lễ hội còn có hơn 10 tọa đàm, hội thảo - từ mô hình kinh tế sáng tạo Đồng Xuân, văn hóa trong thị trường, nghề thiết kế đến di sản đô thị và lao động sáng tạo, cùng hàng chục workshop, trải nghiệm, lễ trao giải và hoạt động cộng hưởng tại bảo tàng, trường đại học, trung tâm thương mại, thư viện và trong Mạng lưới các không gian sáng tạo, hoàn thiện bức tranh một mùa lễ hội của Hà Nội.