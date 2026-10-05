Gần 1.000 học sinh xã miền núi ở Thanh Hóa được trang bị kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 5/10, Công an xã Quan Sơn phối hợp với Trường THPT Quan Sơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho gần 1.000 học sinh nhà trường.

Cán bộ Công an xã Quan Sơn hướng dẫn, thực hành kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh nhà trường. (ảnh CAXQS).

Xác định học sinh là một trong những nhóm tuổi cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức khi tham gia giao thông, Công an xã Quan Sơn đã chủ động phối hợp với nhà trường đưa nội dung tuyên truyền sát với thực tế, tập trung vào những lỗi, hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà học sinh thường gặp.

Với thông điệp "Hãy lái xe bằng cả sự hiểu biết và trách nhiệm", tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Quan Sơn trực tiếp hướng dẫn học sinh những kỹ năng cơ bản khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; cách nhận biết, chấp hành hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng cách.

Các học sinh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. (ảnh CAXQS).

Không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện theo quy định; không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng... từ đó giúp các em học sinh nâng cao khả năng tự bảo vệ mình, hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền cho học sinh, Công an xã Quan Sơn cũng đề nghị nhà trường tiếp tục duy trì việc phối hợp giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời mong muốn các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện...

Nhiều học sinh được hướng dẫn và tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn. (ảnh CAXQS).

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh cũng được hướng dẫn và tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn.