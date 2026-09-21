Gần 1.000 học sinh và giáo viên Trường THCS Ninh Phước được tuyên truyền pháp luật

Ngày 21-9, Công an xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Trường THCS Ninh Phước tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 1.000 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Cán bộ Công an xã tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THCS Ninh Phước.

Cán bộ Công an xã tập trung tuyên truyền các nội dung: Tác hại của ma túy và phương thức, thủ đoạn tội phạm; Luật Giao thông đường bộ và các lỗi thường vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, đi xe không đúng quy định, thiếu quan sát; kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường; cảnh báo thủ đoạn “bắt cóc online”, giả danh người thân để ép chuyển tiền, các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.